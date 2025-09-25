Ричмонд
Пермяк познакомился с девушкой в Сети и отдал 3,4 млн рублей лжетрейдеру

Ему обещали большой кешбэк, но дали вывести лишь 8 тысяч рублей.

Источник: Аргументы и факты

Житель Перми познакомился с девушкой в Сети и отдал 3,4 миллиона рублей лжетрейдеру, сообщает краевое ГУ МВД.

Инцидент произошёл с 36-летним жителем Индустриального района, который рассказал правоохранителям историю знакомства, которая закончилась обманом. Через мобильное приложение мужчина познакомился с девушкой, которая убедила его в том, что знает опытного финансового аналитика.

Пермяк поверил, что специалист поможет ему увеличить доход, и начал общение с ним. Лжетрейдер рассказывал мужчине про инвестиции и познакомил с «главным трейдером», с которым они создали личный кабинет на онлайн-платформе.

За месяц житель Перми вложил больше 3,4 миллиона рублей в схему, ожидая большой кэшбек. Вывести ему удалось лишь 8 тысяч рублей. После девушка и финансисты перестали выходить на связь.

Когда пермяк осознал, что его обманули, он обратился в полицию, где было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество». Сейчас расследование продолжается.