В Байкальске убийцу детей похоронили рядом с жертвами

Уже четыре месяца прошло после гибели пятерых детей на вечеринке в Байкальске. Следствие считает, что погибший там же во время пожара в доме 17-летний Михаил зарезал четверых подростков и ранил ещё четверых, будучи пьяным. В покупке алкоголя подозревают двоих взрослых, один из которых — брат нападавшего. Позже начали рассматривать версию о том, что дети могли попробовать и наркотики. Какая сейчас обстановка в Байкальске, что говорят жители и не бояться ли отпускать детей в школы, читайте в репортаже irk.aif.ru.
Пять гранитных плит.
В Байкальск мы приезжали не раз — наши корреспонденты побывали там сразу после трагедии, когда весь город переживал боль утраты. На прощание с детьми 30 мая пришли сотни человек — все, кто их знал: дети, преподаватели, друзья девушки, которая училась в Иркутске, в колледже олимпийского резерва. С портрета смотрела белокурая девчонка с задорными веснушками и целой россыпью спортивных медалей на шее. Море цветов ей должны были нести после громких побед, но несли розы к гробу…
Эту же фотографию мы увидели на гранитном памятнике и сейчас, когда приехали в город и пришли с гвоздиками на кладбище. Да, это она — любимица города, спортсменка Марина (все имена детей изменены по этическим соображениям). На постаменте висят кроссовки — в память о её олимпийских надеждах. На плите игрушка — дельфин. Море цветов и венков.
Ещё одна гранитная плита неподалёку — 14-летнего Олега. Серьёзный, слегка встревоженный взгляд. Невдалеке памятник Никите, а в глубине кладбища — Виктору. Детские лица с ямочками на щёках, наивные, доверчивые глаза. У могил сложены мячи — детей связывала дружба по спортшколе. Мальчишки пошли на день рождения (праздновали 15-летие одной из девушек, и Михаил, тот самый, что потом возьмёт в руки нож, позвал на семейную дачу всю округу — ред.) из любопытства. Вернуться домой им было не суждено.
Но стоп! Уже уходя, мы наткнулись на могилу и самого Михаила. Та же гранитная плита, портрет — открытое, добродушное лицо, широкая улыбка и располагающий взгляд. Не зря говорят — его многие любили, и никто не может понять, как и почему произошло то, что произошло. Вначале в Байкальске говорили, что парня похоронят где-то в другом городе…
«Сначала его родные не ставили надгробия — боялись вандалов, — пояснил встреченный нами здесь Николай, местный житель. — А потом всё же решились. Никто на него не покушается. И отпевали парня в храме». У всех ребят — много венков. Все разные: «От бабушки», «От одноклассников», «От родителей». Рядом игрушки.
Мы побывали и в Троицкой церкви Байкальска. Служители храма охотно объяснили, что Миша был их прихожанином, посещал воскресную школу. Всегда был улыбчивым и спокойным, и никто даже подумать не мог, что с ним происходит что-то не то. На отпевание брали разрешение в епархии — там дали согласие, потому что подросток во время трагедии явно был не в себе.
Хоронили детей летом, сейчас осень. В проходах всё поросло травой. За час, который мы с коллегой там провели, возлагая цветы, увидели только одного человека. В садоводстве потихоньку расчищают пепелище дома, где произошла трагедия.
«На 40 дней сюда приехало много молодёжи с цветами, чтобы почтить память. Было много красивых роз, — мы поговорили с одной из соседок по садоводству, Ириной. — Сейчас хозяева участка убирают обломки дома, мусор, всё чинят, строят баню. Мать их только где-то не видно — ну, она работает вахтами, наверное, опять уехала. А что делать, нужно продолжать жить».
Семье Михаила, несмотря ни на что, все сочувствуют. А его, похоже, тоже считают жертвой чьего-то влияния. Или зомбирования.
В Байкальске тишина.
«Все удивляются, что собрались вместе ребята разных возрастов, — мы разговорились с супружеской четой у билетной кассы. — А на самом деле всё просто — городок у нас маленький, а еще почти все из тех, кто оказался на даче в ночь на 28 мая, жили рядом и учились вместе в спортшколе. Конечно, родители, которые ночью приехали за своими детьми и фактически спасли их, могли зайти в дом посмотреть, что там вообще происходит». Но, как мы уже знаем, не зашли.
«Я живу в Байкальске уже больше 50 лет, и у нас впервые такое произошло, — поделился с нами ещё один местный житель, Николай. Он был, как и многие в городке, хорошо знаком с семьями жертв. — Ни разу не слышал, чтобы подростки устраивали такие гуляния. Вообще у нас тихий, спокойный городок, я бы сказал, он подходит для пенсионеров. Но в тот день подростки напились и, видимо, приняли запрещённые вещества. Вот и началось».
Версию о том, что на вечеринке в честь дня рождения был не только алкоголь, «АиФ-Иркутск» подтвердили в Следкоме. Какие-то запрещённые вещества были. Но какие и как это повлияло на резню, которую устроил подросток? И кто руководил (если руководил) его действиями? Прошло несколько месяцев, ответа на эти вопросы нет до сих пор. Дело расследуют в центральном аппарате СК.
«Всех, кто выжил, до сих пор вызывают к следователям, у всех отобрали телефоны. Ноутбуки тоже не отдают — видимо, изучают ещё. Даже на детекторе лжи выживших проверяли. У меня там племянница была — повезло, она уехала с мамой. Хотели ещё ребят забрать, но те не захотели возвращаться. С выжившими продолжают работать психологи. Всех поставили на ПДН», — поделилась Анна, жительница Байкальска, которую мы встретили в кафе.
У Анны, красивой, светловолосой женщины лет тридцати, лицо оставалось спокойным, но руки выдали волнение — она нервно теребила края блузки.
Говоря с жителями, мы поняли, что они придерживаются одного из трёх основных мнений. Первые говорят, что случившееся — трагедия, ребята были хорошие, приличные, благополучные, ходили в секции и ни в чём непотребном не замечались. Вторые считают, что всё это слишком «мутно». Их смущает как «разношёрстная» компания, так и благополучие семей, а ещё — спиртное.
Третьи без сомнения говорили следующее: «Это подростки, подростки — всегда гормоны, их нужно держать в ежовых рукавицах. А здесь одних на ночёвку отпустили. Доброта их заканчивается там же, где и контроль». А кто-то просто отмахивается: «Было и было, мало на свете такого что ль?».
Удалось пересечься и с теми, кто знал ребят. Город всё-таки маленький. Все отзывались о погибших как о светлых, жизнерадостных и увлечённых чем-либо детях. Большая часть занималась спортом, кто-то посещал церковь.
Даже о Мише, который предположительно расправился с друзьями, отзывались тепло: парень был хоть и упрямым, но добродушным. О семьях говорили скромно: за детьми был присмотр, кормили, одевали, обували. Что ещё надо? Никто не вдавался в подробности.
Главной виной всему жители называют алкоголь: «Взрослые мужики-то иногда невесть что творят, а тут совсем молодые». Говорили даже, что это больше похоже на хитроумный план: собралось много ребят в одном месте, разных возрастов, зачем? В таком случае делали оговорку: сам подросток спланировать массовое убийство не мог, уж больно «грамотно» задумано. А кто? Непонятно. Тут кивали на интернет — наверняка оттуда всё зло.
КОММЕНТАРИЙ.
Настоятель Свято-Никольского храма протоиерей Олег Ушаков:
— То, что произошло в Байкальске — это большая трагедия. Одному тяжело переживать смерть ребёнка. Прихожане, потерявшие детей, годами ходят в храм, чтобы справиться с болью. Если умер ребёнок, то лучше за помощью обратиться к священнику, чем за посторонней поддержкой, так как реакция может быть неоднозначной и можно столкнуться с равнодушием. Знаю, что бабушка мальчика, который совершил убийство, верующий человек и сам он ходил в храм. Но родители всегда должны следить за ребёнком, даже если он посещает богослужения. В первую очередь родители в ответе за своих чад.