В Байкальске убийцу детей похоронили рядом с жертвами

«Все удивляются, что собрались вместе ребята разных возрастов, — мы разговорились с супружеской четой у билетной кассы. — А на самом деле всё просто — городок у нас маленький, а еще почти все из тех, кто оказался на даче в ночь на 28 мая, жили рядом и учились вместе в спортшколе. Конечно, родители, которые ночью приехали за своими детьми и фактически спасли их, могли зайти в дом посмотреть, что там вообще происходит». Но, как мы уже знаем, не зашли.