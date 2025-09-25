Прокуратура запросила 12 лет колонии для Олега Лавричева

По данным правоохранителей, экс-политик также организовал продажу принадлежащей АПЗ недвижимости на сумму 39,5 млн рублей по заниженной цене компаниям, аффилированным с ним. Соучастницей в деле проходит бывший руководитель юридического отдела завода Светлана Смирнова. Она признала вину и сотрудничает со следствием. Прокуратура просит назначить ей условный срок. На суде Лавричев подтвердил свою вину, однако заявил, что действовал не из корыстных побуждений, а руководствуясь интересами избирателей и решениями совета директоров АПЗ. Светлана Смирнова, давшая показания на себя и Лавричева, считает, что срок давности по взысканию ущерба за мошенничество уже истек.