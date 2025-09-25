Прокуратура запросила 12 лет колонии для Олега Лавричева

Лавричеву вменяют мошенничество, растрату и отмывание средств, полученных преступным путем. Общий ущерб от действий экс-чиновника оценивается более чем в 60 млн рублей. Следствие полагает, что шесть лет назад Лавричев с помощью подельников незаконно приобрел за счет средств завода аппараты УЗИ и рентгена, которые впоследствии оказались в частной клинике, связанной с его супругой.
По данным правоохранителей, экс-политик также организовал продажу принадлежащей АПЗ недвижимости на сумму 39,5 млн рублей по заниженной цене компаниям, аффилированным с ним. Соучастницей в деле проходит бывший руководитель юридического отдела завода Светлана Смирнова. Она признала вину и сотрудничает со следствием. Прокуратура просит назначить ей условный срок. На суде Лавричев подтвердил свою вину, однако заявил, что действовал не из корыстных побуждений, а руководствуясь интересами избирателей и решениями совета директоров АПЗ. Светлана Смирнова, давшая показания на себя и Лавричева, считает, что срок давности по взысканию ущерба за мошенничество уже истек.
Напомним, Олега Лавричева заключили под стражу в апреле 2024 года по обвинению в растрате. В мае того же года он сложил полномочия спикера гордумы. С тех пор суд неоднократно продлевал срок его содержания под стражей.