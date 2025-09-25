Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Момент взрыва в Суиндоне попал на видео

ТАСС, 25 сентября. Момент взрыва на территории промышленной зоны в Суиндоне попал на камеру видеорегистратора.

После него на складе начался пожар. На кадрах видны облака дыма. По данным телеканала Sky News, несколько пользователей в соцсетях сообщили, что их дома пошатнуло от взрыва.

В сентябре 2025 года британское правительство сообщило о планах открыть в Суиндоне крупный завод по производству БПЛА.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше