Момент взрыва в Суиндоне попал на видео

После него на складе начался пожар. На кадрах видны облака дыма. По данным телеканала Sky News, несколько пользователей в соцсетях сообщили, что их дома пошатнуло от взрыва.
В сентябре 2025 года британское правительство сообщило о планах открыть в Суиндоне крупный завод по производству БПЛА.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше