В Самаре мужчина оскорбил и избил школьника

В школе Кировского района Самары произошел конфликт между родителем и учеником.

Источник: Комсомольская правда

В одной из школ Кировского района произошел конфликт между родителем и учеником. Очевидцы сообщали, что мужчина оскорбил ребенка и ударил его. Все это сняли на видео и выложили в соцсети, на публикацию обратили внимание правоохранительные органы.

«В отдел полиции по Кировскому району поступили заявления от законного представителя несовершеннолетнего участника инцидента и администрации школы», — сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Прокуратура проверит, соблюдали ли в школе законодательство о безопасном пребывании детей. В СК Самарской области начали доследственную проверку по признакам состава преступления о хулиганстве, а также планируют дать правовую оценку действиям участников конфликта.