По факту возгорания поезда на Кубани возбудили уголовное дело

По версии следствия, 22 сентября на перегоне между станциями Деревянковка и Албаши Северо-Кавказской железной дороги произошло короткое замыкание электропроводки, вызвавшее пожар. Огнем были полностью уничтожены три вагона, четвертый получил повреждения в районе тамбура. Пострадавших нет.