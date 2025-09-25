Ричмонд
По факту возгорания поезда на Кубани возбудили уголовное дело

В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело по факту возгорания вагонов электропоезда.

Источник: Западное МСУТ СК России

По данным Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР, происшествие квалифицировано по ч. 1 ст. 263 УК РФ — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба.

По версии следствия, 22 сентября на перегоне между станциями Деревянковка и Албаши Северо-Кавказской железной дороги произошло короткое замыкание электропроводки, вызвавшее пожар. Огнем были полностью уничтожены три вагона, четвертый получил повреждения в районе тамбура. Пострадавших нет.

Ущерб владельцу состава оценивается более чем в 1 млн руб. Следствие проводит необходимые действия для установления обстоятельств инцидента и причин возгорания.