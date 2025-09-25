После пожара в электропоезде на Кубани ущерб превысил 1 млн рублей

Напомним, пожар произошел на перегоне Деревянковская — Албаши 22 сентября. В энергосистеме состава произошло короткое замыкание в пути следования. Начался пожар. В поезде ехали 56 человек. Их всех оперативно эвакуировали. Никто не пострадал.