После пожара в электропоезде на Кубани ущерб превысил 1 млн рублей

Ущерб от пожара в электропоезде в Каневском районе Краснодарского края превысил 1 млн рублей. Огонь полностью уничтожил три вагона поезда и частично повредил четвертый. Пострадавшим является собственник железнодорожного состава.
Напомним, пожар произошел на перегоне Деревянковская — Албаши 22 сентября. В энергосистеме состава произошло короткое замыкание в пути следования. Начался пожар. В поезде ехали 56 человек. Их всех оперативно эвакуировали. Никто не пострадал.
По факту пожара возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба» (ч.1 ст. 263 УК РФ).
«Следователем организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий произошедшего», — добавили в пресс-службе ЗМСУТ СК РФ.