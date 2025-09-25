В Екатеринбурге столкнулись два автобуса, пассажир в реанимации

В Екатеринбурге в 6 утра 25 сентября на улице Предельной, 29 столкнулись два автобуса. По предварительным данным, 40-летний водитель автобуса МАЗ 52-го маршрута превысил скорость, выехал на встречку и столкнулся с автобусом ПАЗ 81-го маршрута, за рулем которого был 66-летний мужчина. МАЗ ехал без пассажиров, а в ПАЗе было 8 человек. Из-за столкновения медицинская помощь потребовалась 4-м пассажирам. Один из них с тяжелыми травмами доставлен в больницу.