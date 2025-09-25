Ричмонд
В этом году в Татарстане раскрыли три финансовые пирамиды

С начала года полицейским в Татарстане удалось раскрыть деятельность трех финансовых пирамид. Об этом на пресс-конференции в МВД по РТ рассказал заместитель начальника УЭБ и ПК МВД по Республике Татарстан полковник полиции Руслан Гумеров.

Источник: МВД по РТ

«За этот год в Татарстане были выявлены три финансовые пирамиды: “Эдекс” с их “Urban University”, а также пирамиды “Город легенд” и “Invest Ureks”», — рассказал Руслан Гумеров.

Известно, что главу «Эдекс» и автора «Urban University» Тимура Калимуллина уже осудили в Москве. Однако наказание последовало не за обман студентов Urban University, а за мошеннические действия, связанные с мобильным приложением SNAPS. Его намерены этапировать в Татарстан для рассмотрения уголовного дела проекта Urban University.