В этом году в Татарстане раскрыли три финансовые пирамиды

Известно, что главу «Эдекс» и автора «Urban University» Тимура Калимуллина уже осудили в Москве. Однако наказание последовало не за обман студентов Urban University, а за мошеннические действия, связанные с мобильным приложением SNAPS. Его намерены этапировать в Татарстан для рассмотрения уголовного дела проекта Urban University.