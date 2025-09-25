Жителям Иркутской области мошенники отправляют вирусные APK-файлы

Полицейские Иркутской области предупреждают жителей о новой схеме обмана, связанной с распространением вредоносных APK-файлов. Аферисты рассылают вирусные программы, замаскированные под видео, которые устанавливаются на смартфоны жертв и крадут их персональные данные. Об этом КП-Иркутск рассказали в ГУ МВД по Иркутской области.
— После загрузки вредоносной программы, замаскированной под видео, аферисты оформляют на владельца смартфона микрозаймы, — рассказывают полицейские.
Недавно в полицию обратилась жительница Аларского района, ставшая жертвой аферистов. Ей пришло сообщение с просьбой посмотреть видео, в котором якобы была она. Не подозревая подвоха, девушка загрузила файл, и на ее телефон установилась вредоносная программа. Через некоторое время она начала получать уведомления о том, что от ее имени оформлены микрозаймы на общую сумму около 16 тысяч рублей.
Полицейские напоминают, что APK-файлы — это архивы, содержащие все компоненты приложения для операционной системы Android.