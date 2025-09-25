Жителям Иркутской области мошенники отправляют вирусные APK-файлы

Недавно в полицию обратилась жительница Аларского района, ставшая жертвой аферистов. Ей пришло сообщение с просьбой посмотреть видео, в котором якобы была она. Не подозревая подвоха, девушка загрузила файл, и на ее телефон установилась вредоносная программа. Через некоторое время она начала получать уведомления о том, что от ее имени оформлены микрозаймы на общую сумму около 16 тысяч рублей.