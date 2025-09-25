В Ташкенте столкнулись два автобуса

В пресс-службе «Тошшахартрансхизмат» прокомментировали случившееся.
25 сентября примерно в 10:10 утра 60-летний водитель автобуса King Long, работающего на маршруте № 63 («массив “Корасув” 1 — мебельный магазин Юнусабад») и обладающий 30-летним водительским стажем, двигался по улице Мирзо-Улугбека в Мирзо-Улугбекском районе.
Он не выдержал необходимую дистанцию до впереди идущего автобуса Yutong (маршрут № 151 «махалля Чингельды — метро Буюк Ипак Йули») и совершил столкновение с его задней частью.
Удар был достаточно сильным, и автобус Yutong по инерции столкнулся с двигавшимся впереди легковым автомобилем марки Onix.
Как сообщили в «Тошшахартрансхизмат», по предварительным данным, в результате ДТП 46-летняя пассажирка автобуса маршрута № 63 испытала сильный стресс и испуг. На месте происшествия ей оказали первую медицинскую помощь сотрудники скорой помощи.
В результате столкновения оба автобуса получили технические повреждения. Подробности происшествия и степень повреждений уточняются.