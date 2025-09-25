Фиктивный инструктаж привел к тяжелой травме 21-летнего сварщика в Башкирии

Расследование Гострудинспекции Башкирии показало, что, хотя молодой человек числился прошедшим инструктаж по профессии повышенной опасности и даже отстажировался 10 смен, это обучение было нелегитимным. Работодатель не имел права самостоятельно проводить такое обучение, так как не был включен в соответствующий реестр. Инструктаж проводила индивидуальный предприниматель, не имевшая квалификации электрогазосварщика, а работа с болгаркой в программу обучения вообще не входила.