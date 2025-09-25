Фиктивный инструктаж привел к тяжелой травме 21-летнего сварщика в Башкирии

В Башкирии на одном из предприятий города Октябрьского 21-летний сварщик получил серьезную травму. Как выяснилось, обучение правилам безопасности, которое он прошел, оказалось чисто формальным.
Молодой человек устроился на предприятие, выполнявшее заказы для «Октябрьскхиммаша», в феврале 2025 года. В апреле он проводил зачистку сварных швов внутри металлического цилиндра, используя углошлифовальную машину. Внезапно часть конструкции рухнула ему на ногу, в результате чего рабочего с тяжелыми повреждениями доставили в больницу.
Расследование Гострудинспекции Башкирии показало, что, хотя молодой человек числился прошедшим инструктаж по профессии повышенной опасности и даже отстажировался 10 смен, это обучение было нелегитимным. Работодатель не имел права самостоятельно проводить такое обучение, так как не был включен в соответствующий реестр. Инструктаж проводила индивидуальный предприниматель, не имевшая квалификации электрогазосварщика, а работа с болгаркой в программу обучения вообще не входила.
Материалы по факту нарушения были переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.
