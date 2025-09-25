Взрыв произошел в британском городе, где откроют крупнейший завод БПЛА

В британском Суиндоне после мощного взрыва на промышленном предприятии вспыхнул крупный пожар. Инцидент, который местные жители сравнивали с «масштабным извержением вулкана», вызвал эвакуацию части городской территории, а гигантский столб дыма и пламя были видны за многие километры. К утру четверга пожарные продолжают дежурить на месте происшествия, расследование причин произошедшего продолжается. Об этом информируют ведущие британские издания Metro, Sky News, Daily Mail и BBC.
Около 19:30 по местному времени в среду, 24 сентября 2025 года, на промышленной площадке Groundwell Industrial Estate по улице Crompton Road произошло ЧП. После мощного хлопка, который разнесся по всему Суиндону, на место были вызваны полиция, скорая помощь и пожарные. Как передает Sky News, местная полиция подтвердила, что взрыв произошел в одном из промышленных зданий.
Жители Суиндона описывали хлопок как «массивный», такой силы, что «вибрировала вся квартира» — слова Азза, живущего напротив, передает Metro. Другие горожане также сообщали, что их дома «буквально тряслись».
К месту происшествия были стянуты экстренные службы. По информации пожарно-спасательной службы Дорсета и Уилтшира (DWFRS), на пике пожара работали 12 пожарных расчетов. В их числе были автолестницы, водовозы и другая специализированная техника. Поддержку оказали пожарные службы Оксфордшира и Глостершира. К утру четверга на месте продолжали работать три пожарных расчета, занимаясь проливкой тлеющих очагов, передает BBC.
Местная полиция оперативно установила большое оцепление и перекрыла дорогу Cricklade Road. Была эвакуирована территория промышленной зоны, однако для жилых домов такая мера не потребовалась. Как пишет Daily Mail, жителям близлежащих районов рекомендовали оставаться в помещениях, закрыть окна и двери.
Экстренные службы подтвердили, что в результате инцидента никто не пострадал.
Промышленная зона Groundwell, по информации Daily Mail, включает в себя различные предприятия, в том числе автомобильные сервисы, центр боевых искусств, а также детскую игровую площадку. BBC подтвердила, проверив видеозаписи с места событий, что зданием, где произошел взрыв, пользовалась полиграфическая компания ESP Smile, с которой уже связались для получения комментария. Пожарная служба начала расследование причин произошедшего.
На прошлой неделе британское правительство объявило о планах запустить в следующем году в Суиндоне крупный завод по производству беспилотников. Об этом сообщает РБК. Предприятие будет принадлежать компании Tekever, известной, помимо прочего, производством дронов StormShroud для Королевских ВВС.
Новый объект, площадь которого составит около 24 тыс. кв. м, станет одним из крупнейших в Британии. Предполагается, что в ближайшие пять лет он обеспечит тысячу высококвалифицированных рабочих мест.