Адвоката Адвокатской палаты будут судить в Ростове

В Ростове адвоката заподозрили в посредничестве при взяточничестве.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону будут судить адвоката Адвокатской палаты, которой предъявили обвинение в посредничестве при взяточничестве (п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ), сообщили в СУ СК России по Ростовской области.

— Собранные материалы передали в суд для рассмотрения по существу, — прокомментировали в ведомстве.

По версии следствия, адвокат узнала, что двое ее клиентов собирались незаконно купить водительские удостоверения, и в связи с этим попросила о помощи знакомую. Она передала женщине 454 тысячи рублей «для решения вопроса с правоохранительными органами», но сообщница не планировала выполнять обещание и присвоила деньги. Знакомая адвоката также будет отвечать перед законом, но по статье о мошенничестве.

