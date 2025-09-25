Адвоката Адвокатской палаты будут судить в Ростове

В Ростове-на-Дону будут судить адвоката Адвокатской палаты, которой предъявили обвинение в посредничестве при взяточничестве (п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ), сообщили в СУ СК России по Ростовской области.
— Собранные материалы передали в суд для рассмотрения по существу, — прокомментировали в ведомстве.
По версии следствия, адвокат узнала, что двое ее клиентов собирались незаконно купить водительские удостоверения, и в связи с этим попросила о помощи знакомую. Она передала женщине 454 тысячи рублей «для решения вопроса с правоохранительными органами», но сообщница не планировала выполнять обещание и присвоила деньги. Знакомая адвоката также будет отвечать перед законом, но по статье о мошенничестве.
