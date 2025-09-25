Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ташкентской области после массового отравления детей возбуждено уголовное дело — но точное количество пострадавших до сих пор не названо

Vaib.uz (Узбекистан. 25 сентября). В пресс-службе детского омбудсмена сообщили, что по факту массового отравления детей в детских садах сразу нескольких районов Ташкентской области возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 257−1 (Нарушение санитарного законодательства или правил борьбы с эпидемиями) Уголовного кодекса. В настоящее время ведутся предварительные следственные действия.

Источник: Vaib.Uz

Санкции по данной статье предусматривают наказание в виде штрафа от пятидесяти до ста базовых расчетных величин (от 20,6 до 41,2 миллиона сумов), исправительных работ до двух лет, ограничения свободы от одного года до трёх лет либо лишения свободы на срок до пяти лет.

Самое интересное и тревожное — до сих пор ни одна структура, ни ведомство официально не назвали точное количество пострадавших детей. Во всех сообщениях есть общие фразы, но конкретная статистика отсутствует, несмотря на резонанс ситуации.

Напомним, ранее стало известно, что воспитанники детских дошкольных учреждений в Пскентском, Букинском и Куйичирчикском районах 24 сентября обратились с жалобами на ухудшение самочувствия (повышение температуры, тошнота, диарея) в местные больницы. Большинству детей была оказана медицинская помощь, и после улучшения состояния они были отпущены домой.

В офисе детского омбудсмена подчеркнули, что ситуация находится на особом контроле и любое массовое отравление детей рассматривается как серьёзное нарушение прав ребёнка.