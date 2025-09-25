В Ташкентской области после массового отравления детей возбуждено уголовное дело — но точное количество пострадавших до сих пор не названо

Санкции по данной статье предусматривают наказание в виде штрафа от пятидесяти до ста базовых расчетных величин (от 20,6 до 41,2 миллиона сумов), исправительных работ до двух лет, ограничения свободы от одного года до трёх лет либо лишения свободы на срок до пяти лет.