В Ташкентской области после массового отравления детей возбуждено уголовное дело — но точное количество пострадавших до сих пор не названо

Санкции по данной статье предусматривают наказание в виде штрафа от пятидесяти до ста базовых расчетных величин (от 20,6 до 41,2 миллиона сумов), исправительных работ до двух лет, ограничения свободы от одного года до трёх лет либо лишения свободы на срок до пяти лет.
Самое интересное и тревожное — до сих пор ни одна структура, ни ведомство официально не назвали точное количество пострадавших детей. Во всех сообщениях есть общие фразы, но конкретная статистика отсутствует, несмотря на резонанс ситуации.
Напомним, ранее стало известно, что воспитанники детских дошкольных учреждений в Пскентском, Букинском и Куйичирчикском районах 24 сентября обратились с жалобами на ухудшение самочувствия (повышение температуры, тошнота, диарея) в местные больницы. Большинству детей была оказана медицинская помощь, и после улучшения состояния они были отпущены домой.
В офисе детского омбудсмена подчеркнули, что ситуация находится на особом контроле и любое массовое отравление детей рассматривается как серьёзное нарушение прав ребёнка.