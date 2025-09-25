Глава минцифры Башкирии рассказал о преимуществах мессенджера «Мах»

Министр акцентировал, что никто не будет спорить с тем, что данные россиян должны храниться в пределах нашей страны, указав, что это основная претензия к зарубежным аналогам. Что касается слухов о слежке, Разумикин заявил, что ни одна платформа, будь то Андроид или Apple IOS, не может давать приложению таких возможностей, о которых пишут в интернете. Он пояснил, что приложение получает ровно те разрешения, которые пользователь ему предоставляет сам, например, доступ к контактам, микрофону или камере.