Глава минцифры Башкирии рассказал о преимуществах мессенджера «Мах»

Министр цифрового развития Башкирии Геннадий Разумикин на заседании Госсобрания республики перечислил ключевые достоинства национального мессенджера «Мах».
Он напомнил, что создание такого сервиса было инициировано указом президента, а правительство официально утвердило в этой роли именно «Мах». Разумикин подчеркнул, что аналогичный опыт успешно работает в других странах, приведя в пример Китай с его многофункциональной платформой WeChat, которая объединяет общение, платежи и торговлю. По его словам, создание такой платформы в Российской Федерации — это большой плюс.
Министр акцентировал, что никто не будет спорить с тем, что данные россиян должны храниться в пределах нашей страны, указав, что это основная претензия к зарубежным аналогам. Что касается слухов о слежке, Разумикин заявил, что ни одна платформа, будь то Андроид или Apple IOS, не может давать приложению таких возможностей, о которых пишут в интернете. Он пояснил, что приложение получает ровно те разрешения, которые пользователь ему предоставляет сам, например, доступ к контактам, микрофону или камере.
Отдельным преимуществом он назвал работоспособность «Мах» при временных ограничениях мобильного интернета, что было проверено совместно с операторами связи. При этом министр добавил, что активная популяризация приложения ведется, но переход на него для граждан остается добровольным и законодательно не принудительным.
