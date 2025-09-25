Сотрудника КНБ задержали в Атырау

По данным издания, 14 сентября в пригородном селе Еркинкала сотрудники управления по борьбе с наркопреступностью задержали 32-летнего оперуполномоченного ДКНБ по Атырауской области.
Сообщается, что он был остановлен неподалеку от набережной реки Урал. Уголовное дело зарегистрировали по ч.4 ст. 296 УК РК «Хранение наркотических средств в крупном размере».
«Ведется досудебное расследование», — прокомментировали задержание в пресс-службе Комитета национальной безопасности, отказавшись от дополнительных подробностей.
В Департаменте полиции Атырауской области подчеркнули, что предоставление информации о задержании ограничено положениями статьи 201 УПК РК и возможно только с согласия прокуратуры.
Прокуратура Атырауской области перенаправила запрос издания в ДКНБ.