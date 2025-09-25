Легковушка сбила женщину с ребенком на переходе в Буда-Кошелево

Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательными в пути. «При подъезде к пешеходным переходам вы обязаны снизить скорость движения, вплоть до полной остановки автомобиля, и уступить дорогу пешеходам. И пешеходы при выходе на проезжую часть дороги должны быть осмотрительны и оценивать расстояние до приближающихся транспортных средств и их скорость», — напомнили ПДД в областной ГАИ.