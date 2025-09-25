Под Светлогорском парапланерист потерял управление, упал и получил травмы

В Филинской бухте пострадал 42-летний парапланерист. Об этом «Клопс» сообщили в МЧС региона, подробности рассказали знакомые с ситуацией источники.
Звонок в экстренные службы региона поступил 24 сентября около 16:20. Выяснилось, что мужчина упал недалеко от «Балтийского Артека» и не может подняться.
К месту происшествия направили спасателей, но их помощь не потребовалась: до приезда МЧС скорая увезла пострадавшего в БСМП. Как сообщают источники, житель Гурьевского района во время полёта потерял управление. Упав с высоты, он был в сознании. Мужчине помогли его знакомые и очевидцы. У парапланериста ушиб спины и подозрение на перелом бедра.