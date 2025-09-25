Пожар на складе в Батайске локализовали. Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.
— В 13:18 объявили локализацию горения на площади в 300 кв. метров, — говорится в сообщении ведомства.
Напомним, огонь разгорелся днем 25 сентября на Стадионном, 21. Об этом стало известно в 12:34. Затем на место происшествия направили 48 человек и 15 единиц техники, в том числе от МЧС России 35 человек и десять единиц техники.
Предварительно, пострадавших нет.
