Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пожар на складе в Батайске локализовали

Площадь пожара на складе в Батайске составила 300 кв. метров.

Источник: Комсомольская правда

Пожар на складе в Батайске локализовали. Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

— В 13:18 объявили локализацию горения на площади в 300 кв. метров, — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, огонь разгорелся днем 25 сентября на Стадионном, 21. Об этом стало известно в 12:34. Затем на место происшествия направили 48 человек и 15 единиц техники, в том числе от МЧС России 35 человек и десять единиц техники.

Предварительно, пострадавших нет.

Подпишись на нас в Telegram.