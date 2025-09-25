На железнодорожной станции Локомотивстрой поезд сбил мужчину

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа транспортной полиции. Как установили полицейские, погибшим оказался 65-летний житель Новочеркасска.
Вероятной причиной трагедии стало нарушение правил безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта.
«Мужчина переходил железнодорожные пути в неположенном месте и на сигнал поезда не реагировал», — сообщает источник.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшедшего. По результатам проверки следственными органами будет принято процессуальное решение.