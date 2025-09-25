Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На железнодорожной станции Локомотивстрой поезд сбил мужчину

Ростовская область, 25 сентября 2025, DON24.RU. В районе железнодорожной станции Локомотивстрой пассажирским поездом смертельно травмирован мужчина. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа транспортной полиции. Как установили полицейские, погибшим оказался 65-летний житель Новочеркасска.

Вероятной причиной трагедии стало нарушение правил безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта.

«Мужчина переходил железнодорожные пути в неположенном месте и на сигнал поезда не реагировал», — сообщает источник.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшедшего. По результатам проверки следственными органами будет принято процессуальное решение.