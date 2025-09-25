В мае 2012 года, за восемь дней до второго тура президентских выборов, агентство Mediapart сообщило, что Каддафи выделил Саркози €50 млн на предвыборные расходы. В качестве доказательства оно опубликовало на своем сайте подписанное бывшим секретарем Главного народного комитета по внешним связям и международному сотрудничеству Ливии Мусой Кусой постановление о предоставлении соответствующих средств. Франко-ливанский предприниматель Зияд Такиеддин, умерший 23 сентября, ранее утверждал, что Каддафи перечислял Саркози деньги не только на предвыборную кампанию, но и на другие цели.