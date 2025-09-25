Саркози приговорили к пяти годам тюрьмы

Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на решение суда.
Также экс-президенту был назначен штраф в размере €100 тыс.
Саркози был признан виновным в соучастии в преступной группе, но оправдан по обвинениям в сокрытии хищения государственных средств и в пассивной коррупции. Это означает, что суд не установил факта нелегального финансирования избирательной кампании 2007 года.
Суд также выдал постановление о помещении Саркози под стражу через некоторое время. Бывший президент будет вызван в течение месяца к прокурору, который определит условия отбывания наказания и дату взятия под стражу.
Саркози подаст апелляцию на решение парижского суда. «Я, естественно, подам апелляцию», — сказал он журналистам. Он подчеркнул, что считает себя невиновным и пойдет в тюрьму «с высоко поднятой головой».
Апелляция не приостановит решение суда первой инстанции. У Саркози, который отрицает все обвинения по этому делу, есть 10 дней на то, чтобы оспорить это решение.
Информация о том, что лидер Ливии (1969−2011) Муаммар Каддафи профинансировал кампанию Саркози, впервые появилась в марте 2011 года, когда его сын Сейф аль-Ислам в интервью телеканалу EuroNews заявил о том, что власти Ливии требуют от французского президента вернуть предоставленные ему средства. Елисейский дворец опроверг факт предоставления средств. Сам Саркози ранее называл данные утверждения смехотворными.
В мае 2012 года, за восемь дней до второго тура президентских выборов, агентство Mediapart сообщило, что Каддафи выделил Саркози €50 млн на предвыборные расходы. В качестве доказательства оно опубликовало на своем сайте подписанное бывшим секретарем Главного народного комитета по внешним связям и международному сотрудничеству Ливии Мусой Кусой постановление о предоставлении соответствующих средств. Франко-ливанский предприниматель Зияд Такиеддин, умерший 23 сентября, ранее утверждал, что Каддафи перечислял Саркози деньги не только на предвыборную кампанию, но и на другие цели.