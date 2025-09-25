В авиакатастрофе погиб архитектор, работавший над набережной Кабана в Казани

В результате авиакатастрофы в Бразилии погиб всемирно известный ландшафтный архитектор Концзянь Ю, чья компания Turenscape участвовала в благоустройстве территории вокруг озера Нижний Кабан в Казани. Ему было 62 года.
Специалист из Китая был автором концепции «городов-губок», направленной на борьбу с последствиями изменения климата. Инженерные решения, примененные при благоустройстве казанского озера к чемпионату мира по футболу 2018 года, были основаны на этой технологии. Система очистки воды через каскады с растениями разработана по принципам Turenscape. В 2024 году представители компании повторно посещали Казань для оценки реализации проекта.
Архитектор погиб 23 сентября в штате Мату-Гросу-ду-Сул во время съемок документального фильма «Планета-губка». Все находившиеся на борту самолета люди, включая бразильских режиссеров, погибли.