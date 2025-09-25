После нападения питбуля на школьницу омские следователи возбудили дело

Об этом инциденте «КП Омск» сообщала вчера. 14-летняя девочка стояла у дверей подъезда дома по улице Тарской. На руках она держала своего шпица. В это время из подъезда со своей хозяйкой вышел на прогулку питбуль — в ошейнике и с поводком, но без намордника. Хозяйка не смогла его удержать, и бойцовский пес напал на девочку и шпица. В итоге школьница сильно пострадала — собака прокусила ей запястье.