После нападения питбуля на школьницу омские следователи возбудили дело

В СУ СКР по Омской области завели уголовное дело по факту нападения питбуля на школьницу. Как сообщили в следкоме, хозяйке бойцовской собаки грозит обвинение по ст. 118 УК РФ: «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».
Об этом инциденте «КП Омск» сообщала вчера. 14-летняя девочка стояла у дверей подъезда дома по улице Тарской. На руках она держала своего шпица. В это время из подъезда со своей хозяйкой вышел на прогулку питбуль — в ошейнике и с поводком, но без намордника. Хозяйка не смогла его удержать, и бойцовский пес напал на девочку и шпица. В итоге школьница сильно пострадала — собака прокусила ей запястье.
Расследование уголовного дела продолжается, сейчас следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.