Проявил мужество и силу духа: школьник спас пострадавшего в аварии отца

Во время поездки по лесным тропам у деревни Аисово отец Сергея перевернулся на квадроцикле и получил серьезные травмы. В условиях отсутствия связи десятилетний мальчик самостоятельно разбил лагерь, и они переночевали в лесу. Утром Сергей сумел дойти до деревни и привести спасателей.