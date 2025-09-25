Проявил мужество и силу духа: школьник спас пострадавшего в аварии отца

Глава администрации Октябрьского района Уфы Антон Тарасов встретился с десятилетним Сергеем Семеновым, который спас своего отца после аварии на квадроцикле в лесах Белорецкого района. Во время торжественной церемонии мальчик был награжден за проявленные мужество и отвагу.
Во время поездки по лесным тропам у деревни Аисово отец Сергея перевернулся на квадроцикле и получил серьезные травмы. В условиях отсутствия связи десятилетний мальчик самостоятельно разбил лагерь, и они переночевали в лесу. Утром Сергей сумел дойти до деревни и привести спасателей.
Глава администрации отметил, что несмотря на юный возраст, Сергей в экстренной ситуации проявил лучшие человеческие качества. Отдельные слова благодарности были выражены матери мальчика за достойное воспитание сына. Тарасов также пожелал отцу Сергея скорейшего восстановления.
По словам градоначальника, такие истории напоминают о ценности семьи и силе человеческого духа.
