Грузовик провалился под землю близ Алматы (видео)

Ранее на улице Аманжол в Алматы из-за дождя под землю провалились машины. В акимате сообщили, что там не положили асфальт после работ по прокладке инженерных сетей водоснабжения и канализации. Восстановление асфальта временно отложили в связи с планируемым строительством газопровода на этой улице.