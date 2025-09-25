В Екатеринбурге осудили Котика за убийства в составе милицейской банды

В Екатеринбурге Железнодорожный райсуд вынес приговор ещё одному участнику милицейской банды за преступную деятельность более 20 лет назад. Об этом сообщает старший помощник главы свердловского СКР Александр Шульга.
По данным следствия, в банду входили пять человек, в том числе и сотрудники милиции. На её счету — убийства 11 человек. Преступления совершались в 1999—2000 годах.
В этот раз приговор выслушал мужчина 1967 года рождения. Суд назначил ему восемь лет колонии строгого режима.
По данным прокуратуры Свердловской области, зовут его Константином Котиком. На рубеже веков он был оперуполномоченным УВД Кировского района. Ему вменили причастность к нескольким убийствам.