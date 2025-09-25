Ричмонд
Замаскированный шантажист допустил промах и попал на видео в Москве

В Москве сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в вымогательстве валюты. Он поджег дверь москвича, когда тот отказался платить. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном главке МВД России и предоставили видео.

Источник: ГУ МВД

По данным ведомства, потерпевшему поступило сообщение в мессенджере. В нем неизвестный потребовал передать ему 3000 долларов, а в случае отказа — угрожал поджечь его квартиру на Волоколамском шоссе и распространить порочащее видео. Спустя некоторое время москвич услышал шум в подъезде, а в видеодомофоне заметил незнакомого мужчину с замотанным лицом, который обливал жидкостью его входную дверь. Хозяин квартиры спугнул его и вызвал полицию.

Шантажиста быстро задержали — им оказался 26-летний москвич. В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям 163 («Вымогательство») и 167 («Умышленные уничтожение или повреждение имущества») УК РФ. Фигуранта отправили под домашний арест.

Ранее следователи предъявили обвинение в теракте 15-летнему жителю Москвы. Предварительно, юноша поджег объект на 15-м километре железнодорожного перегона станций Бирюлево-Товарная — Чертаново Павелецкого направления Московской железной дороги.