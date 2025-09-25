Замаскированный шантажист допустил промах и попал на видео в Москве

По данным ведомства, потерпевшему поступило сообщение в мессенджере. В нем неизвестный потребовал передать ему 3000 долларов, а в случае отказа — угрожал поджечь его квартиру на Волоколамском шоссе и распространить порочащее видео. Спустя некоторое время москвич услышал шум в подъезде, а в видеодомофоне заметил незнакомого мужчину с замотанным лицом, который обливал жидкостью его входную дверь. Хозяин квартиры спугнул его и вызвал полицию.
Шантажиста быстро задержали — им оказался 26-летний москвич. В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям 163 («Вымогательство») и 167 («Умышленные уничтожение или повреждение имущества») УК РФ. Фигуранта отправили под домашний арест.
Ранее следователи предъявили обвинение в теракте 15-летнему жителю Москвы. Предварительно, юноша поджег объект на 15-м километре железнодорожного перегона станций Бирюлево-Товарная — Чертаново Павелецкого направления Московской железной дороги.