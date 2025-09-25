На Урале бывший сотрудник милиции получил восемь лет колонии за убийство

«Железнодорожный районный суд г. Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего сотрудника милиции Константина Котика, обвиняемого в убийстве с особой жестокостью в составе ОПГ. Котик обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных п. “а”, “д”, “ж”, “з”, “к” ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц по найму, совершенное с особой жестокостью, сопряженное с разбоем и бандитизмом, группой лиц по предварительному сговору, с целью скрыть другое преступление). С учетом всех обстоятельств суд признал Котика виновным в инкриминируемых преступлениях и назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.