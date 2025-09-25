В Самарской области начата проверка из-за конфликта студентов медколледжа

В Самарской области начата проверка из-за конфликта учащихся филиала Тольяттинского медицинского колледжа в Кинель-Черкасском районе. Студенты с ограничениями по здоровью заявили в соцсетях, что их избили после конфликта с комендантом общежития и куратором. Об этом сообщает надзорное ведомство.