В Самарской области начата проверка из-за конфликта студентов медколледжа

Инцидент произошел 20 сентября 2025 года. Прокуроры уже опросили пострадавших, а полиция ведет доследственную проверку. Надзорные органы следят за ходом расследования.
Ранее студенты опубликовали в соцсетях просьбу о помощи, где рассказали о насилии и угрозах со стороны сотрудников колледжа и других студентов. Они утверждают, что их жалобы игнорируются.
Студенты сообщили о двухлетнем моральном насилии со стороны коменданта общежития и одного из преподавателей, а также обвинили коменданта в домогательствах. Учащиеся утверждают, у коменданта есть связи, позволяющие ей избегать наказания.
Студенты также рассказали, что после смены куратора, которая их не устроила, они подверглись нападению других студентов. Нападавшие выбили дверь комнаты в общежитии и избили жильцов, говорится в публикации учащихся.