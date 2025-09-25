На Ленинском проспекте в Петербурге образовался масштабный потоп

На Ленинском проспекте утром образовалось крупное затопление — из-за чего движение на участке значительно осложнено.
По данным ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», технологическое нарушение произошло в районе дома № 115. На сетях холодного водоснабжения зафиксирована пробоина диаметром 1000 мм, что и стало причиной масштабного вытекания воды на проезжую часть.
Для устранения аварии и отвода воды к месту происшествия направлены пять бригад специалистов. Работы продолжаются, автомобилистов просят учитывать обстановку и выбирать пути объезда.