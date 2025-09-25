Ожог и страх. Подросток ради смеха засунул малышу за шиворот горящий окурок

В Магнитогорске произошёл вопиющий случай — трёхлетний малыш попал в больницу с ожогами после того, как ему за шиворот кинули горящий окурок. После огласки в соцсетях к делу подключились сотрудники полиции. Обидчика нашли — им оказался 16-летний подросток. В отношении него завели уголовное дело. Инцидент привлёк внимание главы СК РФ Александра Бастрыкина. Мать пострадавшего малыша рассказала корреспонденту chel.aif. ru о том, как обстоят дела сейчас.
Как это произошло
Вечером 18 сентября 32-летняя Яна и её трёхлетний сын Максим стояли на перекрёстке улиц Завенягина и Карла Маркса — ждали зелёный сигнал светофора. Сбоку от ребёнка стоял юноша с компанией друзей.
Вдруг Максим разразился слезами и испуганно закричал. Яна сначала не поняла, что случилось. Но было понятно, что малышу очень больно. Парни, стоявшие в тот момент рядом, скрылись.
Оказалось, что за шиворот Максиму бросили окурок. На шее и спине у него зафиксировали ожоги. В травмпункте ему оказали первую помощь и назначили амбулаторное лечение.
Расстроенная мама обратилась в полицию и разместила в соцсетях объявление, чтобы найти возможных очевидцев.
Возбудили дело.
Магнитогорцы бурно отреагировали на инцидент. Яне выражали сочувствие, обидчику — осуждение. В комментариях к горожанам обратились сотрудники полиции.
«Уважаемые жители города! Заявление зарегистрировано в отделе полиции “Правобережный” УМВД России по городу Магнитогорску. Сотрудниками полиции проводится вся необходимая работа, направленная на установление лиц, причастных к произошедшему. Если вы обладаете какой-либо информацией о произошедшем, а также о лицах, причастных к данному инциденту, просим сообщить ее в отдел полиции», — было сказано в обращении.
Личность обидчика быстро установили: им оказался 16-летний подросток. Следственный комитет по Челябинской области возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ «хулиганство». Пострадавший ребёнок прошёл судебно-медицинскую экспертизу.
«Вместе с законным представителем подростка доставили в отделение полиции. Там сотрудники провели с ним профилактическую беседу. В настоящее время рассматривается вопрос о привлечении законных представителей несовершеннолетнего к ответственности за его поступок», — сообщили в сообществе.
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.
Как дела сейчас
Пять дней спустя после инцидента, 23 сентября, Максим отправился в садик. После случившегося малыш всё ещё не оправился, говорит Яна.
«У ребёнка страх, что его могут снова обидеть, хотя я всё объясняю, с момента происшествия. Когда мой ребенок громко рыдал и испытывал боль, я пообещала, что обидчика найдут и он будет нести ответственность за совершенный поступок», — рассказала Яна в беседе с корреспондентом chel.aif.ru.
Следствие по уголовному продолжается. Девушка говорит, что о расследовании ничего не знает. Извинения ей принесли после возбуждения уголовного дела — мать обидчика написала ей в мессенджере, сказав, что всё было «случайно».