Ожог и страх. Подросток ради смеха засунул малышу за шиворот горящий окурок

«У ребёнка страх, что его могут снова обидеть, хотя я всё объясняю, с момента происшествия. Когда мой ребенок громко рыдал и испытывал боль, я пообещала, что обидчика найдут и он будет нести ответственность за совершенный поступок», — рассказала Яна в беседе с корреспондентом chel.aif.ru.