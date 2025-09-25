В Омске два молодых омича разбились на только что купленном мотоцикле

В аварии пострадал 16-летний водитель мотоцикла и его 18-летний пассажир, парням потребовалась госпитализация. Как добавили в Госавтоинспекции, мотоцикл принадлежал 18-летнему парню, он приобрел его в день аварии и покатался совсем недолго.