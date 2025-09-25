В Омске два молодых омича разбились на только что купленном мотоцикле

В омской полиции сообщили об очередном ДТП с участием мотоциклистов. На этот раз пострадали юноши 18 и 20 лет.
ДТП произошло вчера, 24 сентября, в 19:55 возле дома по улице Загородная, 240. При выезде с прилегающей территории 42-летняя водитель машины «Тойота Эхо» не предоставила преимущество в движении мотоциклу «Мотолэнд» и допустила столкновение.
В аварии пострадал 16-летний водитель мотоцикла и его 18-летний пассажир, парням потребовалась госпитализация. Как добавили в Госавтоинспекции, мотоцикл принадлежал 18-летнему парню, он приобрел его в день аварии и покатался совсем недолго.
Окончательные обстоятельства и причины происшествия установит дальнейшая проверка.