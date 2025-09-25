Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Девочка сломала позвоночник на набережной в Челябинске

В Челябинске на набережной озера Смолино серьёзно травмировалась 12-летняя девочка. Она упала с тарзанки и сломала позвоночник. Прокуратура проводит проверку.

Источник: Подслушано Ленинский район Челябинск/Vk.com

Всё случилось 20 сентября. Как сообщает «КП-Челябинск», в тот день школьница вместе с мамой и подругой гуляла по новой набережной. На детской площадке девочка решила покататься на тарзанке.

— Там мягкое покрытие, ничего не нарушено, ничего опасного я не заметила, — рассказала «КП-Челябинск» мама пострадавшего ребёнка Юлия. — И тарзанка не сильно высокая: около 2,5 метров. Однако дочь улетела и упала на спину. Я в шоке!

У девочки диагностировали перелом позвонков грудного отдела. Позже, проходя мимо этой площадки, Юлия увидела, что она была закрыта для посещения. Об этом говорит висящая на ограждении табличка со словами: «Детская игровая площадка не эксплуатируется. Вход строго запрещён, ведутся строительные реконструкционные работы».

Случившееся привлекло внимание прокуратуры.

— Организована проверка о получении девочкой травмы на детской площадке, расположенной на набережной Смолино, — прокомментировала старший помощник областного прокурора Наталья Мамаева. — По результатам проверки будет решён вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, в том числе о предъявлении в интересах ребёнка искового заявления в суд о возмещении причинённого вреда.