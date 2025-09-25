Девочка сломала позвоночник на набережной в Челябинске

Всё случилось 20 сентября. Как сообщает «КП-Челябинск», в тот день школьница вместе с мамой и подругой гуляла по новой набережной. На детской площадке девочка решила покататься на тарзанке.
— Там мягкое покрытие, ничего не нарушено, ничего опасного я не заметила, — рассказала «КП-Челябинск» мама пострадавшего ребёнка Юлия. — И тарзанка не сильно высокая: около 2,5 метров. Однако дочь улетела и упала на спину. Я в шоке!
У девочки диагностировали перелом позвонков грудного отдела. Позже, проходя мимо этой площадки, Юлия увидела, что она была закрыта для посещения. Об этом говорит висящая на ограждении табличка со словами: «Детская игровая площадка не эксплуатируется. Вход строго запрещён, ведутся строительные реконструкционные работы».
Случившееся привлекло внимание прокуратуры.
— Организована проверка о получении девочкой травмы на детской площадке, расположенной на набережной Смолино, — прокомментировала старший помощник областного прокурора Наталья Мамаева. — По результатам проверки будет решён вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, в том числе о предъявлении в интересах ребёнка искового заявления в суд о возмещении причинённого вреда.