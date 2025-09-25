Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области задержали мужчину с ружьем

Ружье без документов изъяли у задержанного после разборки со стрельбой на Дону.

В Ростовской области задержали 44-летнего мужчину, устроившего стрельбу из ружья. Об этом рассказали в ГУ МВД России по региону.

Полиция начала расследование после сообщения из больницы о пациенте с огнестрельным ранением. Подозреваемого быстро нашли. Оказалось, что инцидент произошел во время ссоры.

Свидетели рассказали правоохранителям, что еще до произошедшего мужчины поссорились, и после этого один из них затаил обиду. Через время он вооруженный приехал домой к знакомому, чтобы отомстить.

— При обыске у задержанного изъяли ружье «Сайга», на которое не было документов. Возбуждено дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью» (пункт «з» ч. 3 ст. 111 УК РФ), — сообщили в пресс-службе донского главка МВД.