В Ростовской области задержали мужчину с ружьем

В Ростовской области задержали 44-летнего мужчину, устроившего стрельбу из ружья. Об этом рассказали в ГУ МВД России по региону.
Полиция начала расследование после сообщения из больницы о пациенте с огнестрельным ранением. Подозреваемого быстро нашли. Оказалось, что инцидент произошел во время ссоры.
Свидетели рассказали правоохранителям, что еще до произошедшего мужчины поссорились, и после этого один из них затаил обиду. Через время он вооруженный приехал домой к знакомому, чтобы отомстить.
— При обыске у задержанного изъяли ружье «Сайга», на которое не было документов. Возбуждено дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью» (пункт «з» ч. 3 ст. 111 УК РФ), — сообщили в пресс-службе донского главка МВД.