Главе управления стройполитики мэрии Воронежа продлили арест в СИЗО

Чиновников задержали 1 июля. Уголовное дело было возбуждено после проверки прокуратуры и УФСБ, в ходе которой было выявлено хищение более 37 млн руб. бюджетных денег при устройстве малых архитектурных форм (МАФ) в амфитеатре на Адмиралтейской площади в рамках реконструкции набережной. Генподрядчиком проекта являлось ПАО «Россети Центр» — «Воронежэнерго», стоимость работ составляла 762 млн руб. В правоохранительных органах подробно не объясняли суть обвинений Евгения Шишкина и Александра Кима. По ходатайству следствия Центральный райсуд Воронежа заключил их в СИЗО на один месяц, а в конце июля меру пресечения продлили на два месяца.