В Ташкенте водитель на «Нексии» врезался в автобусную остановку: к счастью, обошлось без пострадавших

Vaib.uz (Узбекистан. 25 сентября). Сегодня в соцсетях появились фото, сделанные в Сергелийском районе Ташкента. На кадрах видно, что автомобиль «Нексия» влетел в автобусную остановку, у машины полностью смят перед, а у самой остановки повреждена боковая стена.

Источник: t.me/ubdd_uz

В пресс-службе УБДД сообщили, что инцидент произошёл 25 сентября около 15:00 на улице Янги Сергели. 26-летний водитель, по предварительным данным, не справился с управлением и врезался в остановочный комплекс.

К счастью, в результате ДТП никто не пострадал. Судя по всему, на момент аварии на остановке практически не было людей — возможно, только это и спасло от трагедии.

По факту аварии проводится расследование, обстоятельства уточняются. Возможно, водитель превысил скорость, не учёл дорожную обстановку и потерял контроль над автомобилем.

В УБДД в очередной раз призвали всех водителей строго соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим, особенно вблизи остановок общественного транспорта.