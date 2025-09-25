В Ташкенте водитель на «Нексии» врезался в автобусную остановку: к счастью, обошлось без пострадавших

В пресс-службе УБДД сообщили, что инцидент произошёл 25 сентября около 15:00 на улице Янги Сергели. 26-летний водитель, по предварительным данным, не справился с управлением и врезался в остановочный комплекс.
К счастью, в результате ДТП никто не пострадал. Судя по всему, на момент аварии на остановке практически не было людей — возможно, только это и спасло от трагедии.
По факту аварии проводится расследование, обстоятельства уточняются. Возможно, водитель превысил скорость, не учёл дорожную обстановку и потерял контроль над автомобилем.
В УБДД в очередной раз призвали всех водителей строго соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим, особенно вблизи остановок общественного транспорта.