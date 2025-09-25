Ричмонд
В Буда-Кошелево 71-летний водитель сбил женщину с ребенком

Женщина с ребенком попали под легковушку в Буда-Кошелево на пешеходном переходе.

Источник: Комсомольская правда

В Буда-Кошелево водитель сбил женщину с ребенком, сообщили в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Авария произошла в среду, 24 сентября, в районном центре на улице Совхозная. Примерно в 08.15 часов 71-летний водитель «Опеля» сбил женщину с ребенком, которые пересекали проезжую часть.

После ДТП 25-летнюю женщину и ее четырехлетнего ребенка доставили в больницу для обследования. У женщины диагностировали травмы, оказали медпомощи, после чего отпустили домой.

А в Минске водитель пытался уйти от погони ГАИ на скорости 190 км/ч и опрокинулся.

Еще МЧС сообщило о пожаре в архиве в административном здании в Минске: «Спасено пять человек, еще 70 эвакуированы».