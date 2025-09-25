Ричмонд
Полиция фиксирует новые случаи выхода медведей к людям в Иркутской области

В результате инцидентов никто из людей не пострадал.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

24 сентября в Усть-Илимском районе произошел ряд инцидентов, связанных с появлением медведей вблизи населенных пунктов. В дежурную часть усть-илимской полиции поступило несколько сообщений от местных жителей о том, что вблизи детского сада № 5 замечен медведь. Кроме того, жительница поселка Седаново рассказала, что хищник прогуливался по улице и даже залез на крышу одного из домов. Об этом КП-Иркутск рассказали в ГУ МВД по Иркутской области.

— В поселке Зяба Братского района сотрудник ремонтно-строительного предприятия заметил трех медведей вблизи территории. Также медведя видели в жилом районе Порожский, — рассказывают в полиции.

На места происшествий оперативно прибыли экипажи полиции, представители службы по охране и использованию животного мира, а также представители общества охотников и рыболовов. К счастью, в результате инцидентов никто из людей не пострадал.