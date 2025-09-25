Поджог мог стать причиной пожара в квартире на улице Героев Космоса

Об этом сообщили в региональном управлении МЧС. Возгорание произошло в ночь на 25 сентября. Его площадь составила 10 квадратных метров. Прибывшие на место сотрудники МЧС вывели из задымленного здания 20 человек, из них 10 были спасены с помощью специальных устройств. Среди эвакуированных — трое детей. Пожар был полностью ликвидирован в кратчайшие сроки. Дознаватели МЧС продолжают устанавливать обстоятельства и точную причину возгорания.