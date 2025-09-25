Экс-глава транспортного комитета Петербурга Александр Федотов найден мертвым в Москве

Бывший председатель Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга Александр Федотов найден мертвым в Подмосковье. Его тело было обнаружено под окнами отеля в районе аэропорта Шереметьево. Об этом сообщают «Фонтанка», телеканал «78», телеграм-канал Baza.
По данным телеграм-канала Baza, тело экс-чиновника обнаружили накануне под окнами отеля Sheraton. Федотов летел из Петербурга в Волгоград транзитом через Москву, уточняет телеканал «78».
По информации Baza, проверку по факту гибели проводит подмосковное управление Следственного комитета
Как пишет «Фонтанка», Александр Федотов окончил Военно-транспортный университет железнодорожных войск и уволился в запас в звании капитана. До назначения в КРТИ он работал в «Дирекции транспортного строительства» и «Севзапуправтодоре».
Издание отмечает, что на время руководства чиновника пришлось заключение нескольких крупнейших контрактов в Петербурге, в том числе на строительство Большого Смоленского моста за 40 млрд рублей и первого этапа Южной широтной магистрали. При нем же строительство метрополитена было передано из КРТИ в ведение комитета по строительству.
Александр Федотов возглавлял КРТИ с 2022 года и уволился по собственному желанию в апреле 2024 года.