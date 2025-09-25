Экс-глава транспортного комитета Петербурга Александр Федотов найден мертвым в Москве

Издание отмечает, что на время руководства чиновника пришлось заключение нескольких крупнейших контрактов в Петербурге, в том числе на строительство Большого Смоленского моста за 40 млрд рублей и первого этапа Южной широтной магистрали. При нем же строительство метрополитена было передано из КРТИ в ведение комитета по строительству.