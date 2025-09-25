Ричмонд
В ХМАО супружеская пара попала в реанимацию с ботулизмом

Семейная пара в Ханты-Мансийском автономном округе экстренно поступила в реанимацию с признаками ботулизма. Их состояние оценивается как тяжелое, ведется поиск источника инфекции.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Мегионе, городе в Ханты-Мансийском автономном округе, экстренно госпитализирована семейная пара с предварительным диагнозом «ботулизм». По данным телеграм-канала Baza, 55-летняя женщина и ее 59-летний супруг находятся в тяжелом состоянии, врачи борются за их жизни.

Сообщается, что супругам стало плохо вскоре после обеда. Что именно стало причиной отравления, пока неизвестно. Специалисты выясняют, какой продукт мог содержать смертельно опасный ботулотоксин.

Ботулизм — это редкое, но крайне опасное инфекционное заболевание, которое возникает при употреблении в пищу продуктов, зараженных бактериями Clostridium botulinum. Токсин, который они вырабатывают, поражает нервную систему и может привести к параличу и летальному исходу.