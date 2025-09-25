В ХМАО супружеская пара попала в реанимацию с ботулизмом

Ботулизм — это редкое, но крайне опасное инфекционное заболевание, которое возникает при употреблении в пищу продуктов, зараженных бактериями Clostridium botulinum. Токсин, который они вырабатывают, поражает нервную систему и может привести к параличу и летальному исходу.