В Ростовской области в лобовом столкновении с фурой погиб водитель легковушки

В Ростовской области в смертельном ДТП с легковушкой и грузовиком погиб человек. Об этом сообщают в отделе пропаганды Управления ГАИ по донскому региону.
Авария произошла 25 сентября в 15:20 на 66-м километре автодороги «Егорлыкская-Сальск» в Сальском районе, уточнили правоохранители.
— По предварительным данным, 59-летний водитель автомобиля Chevrolet Niva выехал на полосу встречного движения. Там легковушка врезалась в грузовик Scania под управлением 23-летнего шофера, — рассказали в ведомстве.
На видео, предоставленным сотрудниками Госавтоинспекции, оба автомобиля лежат в кювете: грузовик завалился на бок, а от легковушки осталась лишь груда смятого металла. От столкновения такой силы у водителя «Нивы» не было шансов — он погиб на месте происшествия.
Теперь сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося.
— На месте работают следственно-оперативные группы. Проводится проверка по факту смертельного дорожно-транспортного происшествия.
