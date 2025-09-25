Ричмонд
В Ростовской области в лобовом столкновении с фурой погиб водитель легковушки

На трассе под Ростовом грузовик и «Нива» вылетели в кювет, погиб человек.

В Ростовской области в смертельном ДТП с легковушкой и грузовиком погиб человек. Об этом сообщают в отделе пропаганды Управления ГАИ по донскому региону.

Авария произошла 25 сентября в 15:20 на 66-м километре автодороги «Егорлыкская-Сальск» в Сальском районе, уточнили правоохранители.

— По предварительным данным, 59-летний водитель автомобиля Chevrolet Niva выехал на полосу встречного движения. Там легковушка врезалась в грузовик Scania под управлением 23-летнего шофера, — рассказали в ведомстве.

На видео, предоставленным сотрудниками Госавтоинспекции, оба автомобиля лежат в кювете: грузовик завалился на бок, а от легковушки осталась лишь груда смятого металла. От столкновения такой силы у водителя «Нивы» не было шансов — он погиб на месте происшествия.

Теперь сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося.

— На месте работают следственно-оперативные группы. Проводится проверка по факту смертельного дорожно-транспортного происшествия.

