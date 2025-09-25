В Ростовской области в лобовом столкновении с фурой погиб водитель легковушки

На видео, предоставленным сотрудниками Госавтоинспекции, оба автомобиля лежат в кювете: грузовик завалился на бок, а от легковушки осталась лишь груда смятого металла. От столкновения такой силы у водителя «Нивы» не было шансов — он погиб на месте происшествия.