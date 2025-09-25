18 человек несколько лет насильно удерживали в доме во Владимире

Как установило следствие, с 2022 года двое мужчин во Владимире держали в неволе 18 человек. Жертвами становились приезжие из разных регионов, не имевшие прочных социальных связей. Их держали в нежилом доме на улице Фейгина, который был давно предназначен к сносу. Подозреваемые снабжали потерпевших едой и одеждой, но при этом, по данным СК, забирали все деньги, которые люди зарабатывали, работая на местном предприятии. Таким образом, задержанные фигуранты присвоили себе более 1 миллиона рублей. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.