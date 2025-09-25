Пакистанский подросток застрелил мать, брата и двух сестер после проигрыша в онлайн-игре

В день убийств Али вышел из себя после проигрыша и очередного выговора от матери. Он схватил ее лицензионный пистолет и расстрелял спящих в одной комнате мать, 45 лет, брата Таймура, 20 лет, и сестер Махнур, 15 лет, и Джаннат, 10 лет. Все погибли мгновенно.