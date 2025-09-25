Пакистанский подросток застрелил мать, брата и двух сестер после проигрыша в онлайн-игре

Суд в Пакистане приговорил подростка к 100 годам тюрьмы за убийство матери, брата и двух сестер. Следователи связали жестокое преступление с его одержимостью популярной онлайн-игрой PUBG. Об этом сообщает издание The Independent.
17-летний Заин Али получил по 25 лет за каждое из четырех убийств. Смертной казни удалось избежать из-за юного возраста Али на момент преступления, сообщает агентство PTI. Сам судья подчеркнул, что «осужденный жестоко убил всю свою семью под влиянием онлайн-игры».
В день убийств Али вышел из себя после проигрыша и очередного выговора от матери. Он схватил ее лицензионный пистолет и расстрелял спящих в одной комнате мать, 45 лет, брата Таймура, 20 лет, и сестер Махнур, 15 лет, и Джаннат, 10 лет. Все погибли мгновенно.
Психолог из Исламабада Мухаммад Али Хан в комментарии для VICE World News высказал мнение, что Заин Али, вероятно, страдал от скрытых психических расстройств. По его словам, это могли быть «психотический срыв, проблемы с контролем гнева, депрессия, биполярное расстройство или расстройство контроля над импульсами».