Двойное дно уфимской общаги: застолья кончались расчлененкой

Следователи установили, что в ноябре 2014 года обвиняемый в той же самой комнате выпивал с двумя приятелями. Сценарий повторился: вспыхнула ссора, и он до смерти избил одного из гостей. Второй мужчина успел сбежать и, как выяснилось теперь, стал очевидцем преступления. Убийца же расчленил тело и выбросил останки.