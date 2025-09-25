Двойное дно уфимской общаги: застолья кончались расчлененкой

В Уфе перед судом предстанет 44-летний местный житель, обвиняемый в двух жестоких убийствах, совершенных с разницей в 11 лет в одной и той же комнате общежития. Об этом сообщает Следственный комитет по Башкирии.
Клубок страшных преступлений начал распутываться в мае 2025 года. Как установило следствие, 11 мая обвиняемый распивал спиртное со своим 47-летним гостем. В ходе застольной ссоры хозяин до смерти забил собутыльника, после чего расчленил тело, чтобы избавиться от улик.
Однако скрыть преступление не удалось. 18 мая соседи, не выдержав жуткого запаха из комнаты, вызвали полицию. Прибывшие на место правоохранители задержали хозяина жилища.
Задержание по новому делу позволило следователям и криминалистам раскрыть и старое, «висячее» преступление. Оперативники проверили задержанного на причастность к страшной находке 2014 года — тогда на сортировочной линии производственного ангара в Уфе были обнаружены части человеческого тела.
Следователи установили, что в ноябре 2014 года обвиняемый в той же самой комнате выпивал с двумя приятелями. Сценарий повторился: вспыхнула ссора, и он до смерти избил одного из гостей. Второй мужчина успел сбежать и, как выяснилось теперь, стал очевидцем преступления. Убийца же расчленил тело и выбросил останки.
В СК сообщили, что по обоим эпизодам собрана достаточная доказательная база, и в ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд.