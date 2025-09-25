Следователи нашли 18 пленников в нежилом доме во Владимире

Следователи нашли и задержали двух 32-летних жителей Владимирской области, которые с 2022 года удерживали в нежилом доме 18 человек без устойчивых социальных связей, прибывших из разных регионов страны. Об этом в четверг, 25 сентября, сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по региону.
В ведомстве уточнили, что этих людей удерживали в нежилом многоквартирном доме на улице Фейгина, который планировали сносить.
— Подозреваемые обеспечивали их одеждой, продуктами и вещами первой необходимости, при этом получали за последних денежные средства за выполняемые теми работы на одном из предприятий города, которыми распоряжались по своему усмотрению, присвоив таким образом более одного миллиона рублей, — говорится в сообщении.
Следователи задержали двух подозреваемых и возбудили в отношении них уголовные дела по статьям о присвоении средств в особо крупном размере и незаконном лишении свободы группой лиц по предварительному сговору, передает Telegram-канал ведомства.
24 сентября правоохранители задержали работников реабилитационного центра в столице Дагестана Махачкале, которые насильно удерживали людей — в результате действий сотрудников учреждения один из пациентов умер.