Следователи нашли 18 пленников в нежилом доме во Владимире

Следователи нашли и задержали двух 32-летних жителей Владимирской области, которые с 2022 года удерживали в нежилом доме 18 человек без устойчивых социальных связей, прибывших из разных регионов страны. Об этом в четверг, 25 сентября, сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по региону.