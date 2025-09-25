«Выбирал, чьи близкие и родственники попали в поле зрения правоохранительных органов». Минчанин выдавал себя за адвоката и обманул шесть человек на крупную сумму денег

Минчанин выдавал себя за адвоката, предлагая своим жертвам передавать взятки. Подробности привели в пресс-службе прокуратуры Могилевской области.
Прокуратура Могилевской области направила в суд уголовное дело по обвинению 42-летнего минчанина в мошенничестве, а также подстрекательстве к даче взятки. В ходе предварительного расследования было установлено, что фигурант в период с ноября 2023 года по декабрь 2024 года под предлогом оказания юридической помощи, представляясь юристом, в том числе адвокатом, которым в действительности не был, завладел деньгами белорусов в крупном размере.
«В качестве клиентов “лжеадвокат” выбирал людей, чьи близкие и родственники попали в поле зрения правоохранительных органов, были осуждены либо являлись участниками гражданских споров», — привели подробности в прокуратуре.
В ведомстве добавили: в момент общения в соцсетях житель Минска предлагал различную юридическую помощь. Речь идет про составление документов для разрешения вопросов о смягчении назначенного судом наказания, про отмену судебных решений, применение условно-досрочного освобождения.
«В отдельных случаях убеждал потерпевших в возможности передать взятку должностным лицам правоохранительных органов за благоприятное решение вопросов о прекращении производства по уголовному делу или помиловании осужденного», — заявили в пресс-службе прокуратуру.
Выяснилось, что от действий минчанина пострадали шесть белорусов. Они передали фигуранту более 22 000 рублей. Мужчина не возместил ущерб, который был причинен в результате преступной деятельности. К нему была применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
