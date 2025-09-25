«Выбирал, чьи близкие и родственники попали в поле зрения правоохранительных органов». Минчанин выдавал себя за адвоката и обманул шесть человек на крупную сумму денег

Прокуратура Могилевской области направила в суд уголовное дело по обвинению 42-летнего минчанина в мошенничестве, а также подстрекательстве к даче взятки. В ходе предварительного расследования было установлено, что фигурант в период с ноября 2023 года по декабрь 2024 года под предлогом оказания юридической помощи, представляясь юристом, в том числе адвокатом, которым в действительности не был, завладел деньгами белорусов в крупном размере.