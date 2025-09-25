Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп: для России «настало время» завершить конфликт на Украине

России «настало время» завершать конфликт на Украине. С таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Заявление Трампа о том, что стоит завершать конфликт прозвучало на встрече с Эрдоганом, в эфире американского телеканала.

России «настало время» завершать конфликт на Украине. С таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Думаю, (для РФ — прим. URA.RU) настало время остановиться (в украинском конфликте — прим. URA.RU)», — заявил Трамп. Сделал он это в эфире телеканала Fox News.

Ранее Дональд Трамп заявлял, что Украина при поддержке Евросоюза способна вернуть свои территории и продолжить борьбу с Россией, а Вашингтон намерен продолжать поставки оружия Киеву. Российский президент Владимир Путин, в свою очередь, предупреждал Трампа о рисках эскалации конфликта и отмечал готовность России к любому развитию событий.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше