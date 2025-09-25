Трамп: для России «настало время» завершить конфликт на Украине

Ранее Дональд Трамп заявлял, что Украина при поддержке Евросоюза способна вернуть свои территории и продолжить борьбу с Россией, а Вашингтон намерен продолжать поставки оружия Киеву. Российский президент Владимир Путин, в свою очередь, предупреждал Трампа о рисках эскалации конфликта и отмечал готовность России к любому развитию событий.