Трамп: для России «настало время» завершить конфликт на Украине

Заявление Трампа о том, что стоит завершать конфликт прозвучало на встрече с Эрдоганом, в эфире американского телеканала.
России «настало время» завершать конфликт на Украине. С таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
«Думаю, (для РФ — прим. URA.RU) настало время остановиться (в украинском конфликте — прим. URA.RU)», — заявил Трамп. Сделал он это в эфире телеканала Fox News.
Ранее Дональд Трамп заявлял, что Украина при поддержке Евросоюза способна вернуть свои территории и продолжить борьбу с Россией, а Вашингтон намерен продолжать поставки оружия Киеву. Российский президент Владимир Путин, в свою очередь, предупреждал Трампа о рисках эскалации конфликта и отмечал готовность России к любому развитию событий.