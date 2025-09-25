Избивший женщину в Подольске мужчина сначала угрожал ее ребенку

Мужчина, который ударил женщину в лицо в магазине в подмосковном Подольске перед выкрикивал угрозы в адрес ее ребёнку. Об этом в беседе с RT рассказала пострадавшая Светлана.
Конфликт начался на кассе, когда женщина пыталась успокоить сына «с особенностями». Женщина рассказала, что находившийся рядом мужчина отреагировал на поведение ребенка агрессивно и высказал угрозы в адрес мальчика. Он обещал порвать ему рот и сломать челюсть, сказала Светлана.
Женщина рассказала, что после этого он стал наносить ей удары в ухо, висок, челюсть и скулы. Светлана пояснила, что не смогла защититься, та как в руках держала пакеты, а ребенок сильно испугался. Она рассказала, что сняла побои и написала заявление в полицию.
В ГУ МВД РФ по Московской области сообщили, что правоохранители задержали мужчину, напавшего на женщину в магазине.
