Избивший женщину в Подольске мужчина сначала угрожал ее ребенку

Женщина рассказала, что после этого он стал наносить ей удары в ухо, висок, челюсть и скулы. Светлана пояснила, что не смогла защититься, та как в руках держала пакеты, а ребенок сильно испугался. Она рассказала, что сняла побои и написала заявление в полицию.